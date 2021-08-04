Черноморский флот РФ пополнился отремонтированным и приведенным в порядок большим десантным кораблем «Константин Ольшанский», что вызвало вполне ожидаемую истерику на Украине. Все дело в том, что раньше БДК входил в ее ВМС.

«Константин Ольшанский» остался в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Еще тогда, в 2014 году Москва неоднократно призывала Киев забрать свое имущество, но тот игнорировал эти призывы. В результате РФ восстановила БДК и теперь он выходит в море под российским флагом.

Действия Украины вполне понятны. Из-за финансовых проблем, которые преследуют ее по известным причинам, она просто не могла себе позволить забрать БДК и ряд других кораблей. Кроме того, пока суда оставались в Крыму, Киев мог бесконечно повторять мантру о «нехорошей РФ», отобравшей ее флот. То, что Москва намеревалась отдать корабли, в расчет не берется вообще.

Россия долго ждала, пока Украина надумает забрать суда, однако потом изменила тактику. Совсем уж устаревшие корабли отправились в утиль, а БДК «Константин Ольшанский», который удалось отремонтировать, пришелся ко двору.

После того, как над кораблем появился российский флаг, Киев уже привычно начал вопить, что РФ крадет у него флот. При этом он даже не упоминает, что БДК несколько лет ржавел у пирса, так как позорно убегающие из Крыма украинские моряки решили не брать с собой балласт. Вот сейчас, когда РФ восстановила корабль и превратила его в полноценную боевую единицу, Киев взвился, крича, что это его имущество. Однако уже поздно.