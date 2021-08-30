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В Североатлантический альянс входит 29 стран. Но подавляющее большинство из них имеют очень слабые армии, написал вьетнамский портал Soha. Авторы рассказали, что только Соединенные Штаты, Турция, Германия, Великобритания и Италия имеют и передовую технику, и достаточную для отражения атак потенциального противника численность Вооруженных сил.

По словам экспертов, остальные страны совершенно неспособны противостоять врагу. Так, у Исландии «армия» представляет собой несколько подразделений береговой охраны, а в Люксембурге она является помощью полиции и включает в себя только 900 военнослужащих.

К слабейшим армиям НАТО эксперты Soha отнесли также ВС Латвии и Албании. Первая ежегодно выделяет на развитие Вооруженных сил 400 миллионов долларов, но имеет карликовые флот и авиацию. Вторая же только сейчас надумала увеличить численность войск до 30 тысяч, однако в сравнении с крупными государствами это очень мало.

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