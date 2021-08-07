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Киев в ближайшие месяцы вряд ли будет организовывать наступление на Донбассе. Сейчас он занимается подготовкой террористов, диверсантов и солдат «второй армии в Европе» под руководством натовских инструкторов и продолжит это делать в дальнейшем. Одновременно поддерживая напряженную обстановку на линии разграничения, уверен эксперт Александр Жилин.

Уже одна эта тактика говорит о том, что США и Британия используют Украину в качестве ресурса для войны с Россией. Все дело в том, что организация долгоиграющих конфликтов, которые периодически вспыхивают, как было в Нагорном Карабахе – это тактика англо-саксов. Они пытаются создать напряженность сразу на нескольких направлениях и «растащить» российские ВС по отдаленным друг от друга районам.

Для США и НАТО Украина – это не государство, а ресурс. Который они намереваются использовать в войне с РФ. При этом методы могут быть самыми разными, начиная с провокаций и диверсий и заканчивая кадровыми перестановками в украинских ВС, которые недавно произвел Зеленский. Территориальная оборона, призванная превратить все население страны в партизан – из той же оперы, так как она хорошо отвлекает внимание от проблем внутри страны.

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