Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов высказался насчёт суперраспространителей коронавируса.

Как ранее сообщил доктор Александр Мясников, суперраспространители – те люди, у которых отсутствуют клинические проявления болезни, из-за чего для окружающих они являются довольно существенной угрозой. Согласно заявлению Семенова, затруднительно назвать количество суперраспространителей. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Так, число суперраспространителей может весьма сильно отличаться от региона к региону. К примеру, в некоторых местах, где не запрещены массовые мероприятия, а люди не носят маски и не соблюдают меры предосторожности, доля суперраспространителей может достигать и 80%.

Даже в других регионах, где ситуация с коронавирусом более спокойная, суперраспространителей может быть около 50%.

Врач и телеведущий Александр Мясников недавно рассказал, что суперраспространители являются основной причиной распространения коронавируса. По его словам, 20% суперраспространителей повинны в 80% случаев заболевания.