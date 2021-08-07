Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов высказался насчёт суперраспространителей коронавируса.

Как ранее сообщил доктор Александр Мясников, суперраспространители – те люди, у которых отсутствуют клинические проявления болезни, из-за чего для окружающих они являются довольно существенной угрозой. Согласно заявлению Семенова, затруднительно назвать количество суперраспространителей. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Так, число суперраспространителей может весьма сильно отличаться от региона к региону. К примеру, в некоторых местах, где не запрещены массовые мероприятия, а люди не носят маски и не соблюдают меры предосторожности, доля суперраспространителей может достигать и 80%.

Даже в других регионах, где ситуация с коронавирусом более спокойная, суперраспространителей может быть около 50%.

Врач и телеведущий Александр Мясников недавно рассказал, что суперраспространители являются основной причиной распространения коронавируса. По его словам, 20% суперраспространителей повинны в 80% случаев заболевания.

Вам может понравиться

Черногория ввела новые карантинные ограничения для туристов

Представители правительства Черногории сообщили о введении в стране новых ограничительных мер в отношении путешественников в связи с распространением COVID-19. Отмечается, что теперь для входа в ночной клуб и заведение общепита

Foreign Affairs: глава украинского МИД хочет, чтобы Запад считал Украину своей частью

В американском информагентстве Foreign Affairs отметили, что Дмитрий Кулеба, украинский министр иностранных дел, хочет добиться от Запада того, чтобы тот начал воспринимать Украину своей частью. Согласно словам украинского дипломата, Киев

Китай заработал на экспорте масок почти $90 млрд за первый год пандемии

Аналитики PIIE определили, что КНР в прошлом году смогла практически в 4 раза увеличить экспорт средств индивидуальной защиты по сравнению с 2019 годом, заработав на их продаже 88 миллиардов 100
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 августа – небольшой дождь, до 15 °C | город Мытищи: погода, 7 августа – небольшой дождь, до 27 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 августа – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 7 августа – пасмурно, до 35 °C | Подольск: погода, 7 августа – небольшой дождь, до 28 °C | Армавир: погода, 7 августа – облачно с прояснениями, до 35 °C |