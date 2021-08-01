Запад усиливает свои позиции рядом с Калининградской областью, но одновременно с этим регион становится для него все более серьезной проблемой, рассказал военный аналитик Юрий Зверев.

Он отметил, что Россия не собирается молчать наблюдать за действиями НАТО – она укрепляет оборонительный потенциал Калининграда и готовит целый ряд сюрпризов для Альянса.

Главный из них – усиление военно-морской базы, которая за 10 лет превратилась в настоящую крепость, взять которую не представляется возможным. Также на защиту региона всегда готов стать Балтийский флот. Он хоть и уступает остальным по размеру и масштабу, но способен четко выполнить свои оборонные функции в случае агрессии со стороны Запада.

НАТО должно отказаться от планов усилить свое военное присутствие в регионе, так как в противном случае его старания могут завершиться очень плохо. Калининград – это настоящая ловушка, которая станет «костью в горле» любого противника, пытающегося напасть на Россию с этого направления.