Исчезновение шмелей и пчел, которое может стать следствием климатических изменений, создаст человечеству очень серьезные проблемы, уверены ученые Имперского колледжа Лондона. Они провели эксперимент, чтобы выяснить, как погодные условия влияют на поведение насекомых-опылителей.

Они использовали специальную летную мельницу, к которой привязали шмеля и пчелу. После этого специалисты изменяли температуру воздуха в диапазоне 12-30 градусов и одновременно измеряли скорость полета насекомых.

В результате этого исследования выяснилось, что при температуре от 12 до 25 градусов опылители способны летать долго и преодолевать расстояния около 3 километров. Если же температура повышается до 35 градусов и выше, насекомые не могут пролететь даже 100 метров.

Кроме того, ученые обнаружили связь между размерами опылителей и их способностью переносить изменения климата. Так, пчелы гораздо легче переносят жару, а вот шмели гораздо лучше летают при низких температурах.

В настоящий момент исследования продолжаются. Теперь ученые намерены изучить и другие факторы стресса у шмелей и пчел, проведя эксперименты в разных типах ландшафта, а также при различных погодных условиях.