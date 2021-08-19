читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исчезновение шмелей и пчел, которое может стать следствием климатических изменений, создаст человечеству очень серьезные проблемы, уверены ученые Имперского колледжа Лондона. Они провели эксперимент, чтобы выяснить, как погодные условия влияют на поведение насекомых-опылителей.

Они использовали специальную летную мельницу, к которой привязали шмеля и пчелу. После этого специалисты изменяли температуру воздуха в диапазоне 12-30 градусов и одновременно измеряли скорость полета насекомых.

В результате этого исследования выяснилось, что при температуре от 12 до 25 градусов опылители способны летать долго и преодолевать расстояния около 3 километров. Если же температура повышается до 35 градусов и выше, насекомые не могут пролететь даже 100 метров.

Кроме того, ученые обнаружили связь между размерами опылителей и их способностью переносить изменения климата. Так, пчелы гораздо легче переносят жару, а вот шмели гораздо лучше летают при низких температурах.

В настоящий момент исследования продолжаются. Теперь ученые намерены изучить и другие факторы стресса у шмелей и пчел, проведя эксперименты в разных типах ландшафта, а также при различных погодных условиях.

Вам может понравиться

Польская борьба с оппозиционными СМИ станет пирровой победой Качиньского

Польша решила окончательно перессориться со всем миром и приняла сразу два скандальных законопроекта. Первый, который вызвал возмущения Израиля, относится к реституции, а второй – замахивается ни много, ни мало, на

Британцы подозревают российский корабль “Янтарь” в попытке перерезать кабели на дне океана

Российский исследовательский корабль «Янтарь», внезапно появившийся неподалеку от побережья Ирландии, напугал жителей Великобритании. Королевские ВМС сразу же взяли его под наблюдение из-за «необычного поведения». Военные рассказывают, что океанографическое судно находилось

19FortyFive: США разработали “интеллектуальный боеприпас” для эффективной борьбы с российской ПВО

В Соединенных Штатах проходят испытания ракеты AARGM-ER, которая разрабатывалась специально для уничтожения систем ПВО потенциального противника. Автор издания 19FortyFive Калеб Ларсон рассказал, как именно будет применяться этот «интеллектуальный боеприпас». Противорадиолокационная
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 августа – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 19 августа – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 19 августа – небольшая облачность, до 35 °C | Подольск: погода, 19 августа – облачно с прояснениями, до 24 °C | Армавир: погода, 19 августа – облачно с прояснениями, до 29 °C |