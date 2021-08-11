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Минобороны РФ до конца следующего года получит два новых вертолета Ми-38. В настоящий момент ВС России используют две таких винтокрылых машины и их эксплуатация проходит весьма успешно.

Об этом заявил генеральный директор компании «Вертолеты России» Андрей Богинский. Он также отметил, что контракт на поставку двух новых машин был подписан с военным ведомством еще в прошлом году на форуме «Армия-2020».

Ми-38 – это вертолет со взлетной массой 15,6 тонны, который может преодолевать расстояния до 1200 км с дополнительными баками для топлива. Также он способен нести 5 тысяч килограммов полезной нагрузки, которая распределяется между внешними подвесками и бортом машины.

Кроме того, вертолет оснащается новейшим пилотажно-навигационным комплексом. Два двигателя ТВ7-117В обеспечивают его высокую мощность.

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