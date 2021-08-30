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Автор польского издания Defence 24 Мачей Шопа прокомментировал подписание соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией. Он сделал все возможное, чтобы оправдать Соединенные Штаты, фактически потерявшие весьма крупного партнера, но читатели с ним не согласились.

Так, Шопа называет Россию отличным партнером для Саудовской Аравии, так как она, в отличие от Соединенных Штатов, не навязывает никому свои политические взгляды и не продает в нагрузку американскую демократию.

Также он заявляет, что соглашение имело больше политический, чем практический характер и никакого оружия Эр-Рияд покупать не будет. Хотя бы потому, что навлечет на себя риск санкций со стороны США.

Читатели в комментариях написали, что аналитических статей можно опубликовать огромное множество. Но соглашение между РФ и Саудовской Аравией – это очередной признак того, что Соединенные Штаты теряют имидж сверхдержавы.

«Напомню, что Саудовская Аравия в качестве главного игрока принимает участие в войне в Йемене, а сделанная на Западе и в США техника, которую она там использует, показала себя не лучшим образом. «Патриот» не мог сбить примитивные иранские ракеты, их радиолокационная станция все время смотрела не в ту сторону, что нужно. Саудовская Аравия пришла к выводу, что причина неудач в войне в Йемене — это американо-французская техника, решила поискать других поставщиков, которые могут продать более эффективное оружие, и выбрала Россию», – написал пользователь под ником Frumm.

В ответ на это комментатор Dobromir заявил, что Саудовская Аравия могла бы приобрести российские комплексы С-400 и сравнить их с «Патриотами».

В целом мнения читателей разделились. Одни уверены, что Эр-Рияд поступает абсолютно верно, а другие отмечают, что российское оружие может оказаться совсем не таким надежным, так как даже эффективность С-400 пока никто не доказал на практике.

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