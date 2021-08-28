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Британские пользователи Сети жестко отреагировали на фотографию президента США Джо Байдена, появившуюся на портале Daily Mail. Они подвергли американского лидера критике, заявив, что он будто не понимает, что произошло в аэропорту Кабула.

Фото было сделано во время дискуссии президента США с журналистом телеканала Fox News. Тот напомнил главе государства о гибели 13 военнослужащих, а также заявил, что весь вывод войск из США организован некомпетентно. Байден в ответ на это лишь сделал жалкое лицо якобы готовый заплакать. потом он уткнулся головой в руки и, по проедположениям некоторых журналистов, просто уснул.

«Он вообще осознает, что все это взаправду? Что люди гибнут, а ситуация продолжает накаляться? Вытащите этого дурака из Белого дома и верните Трампа, до того, как Америка проиграет еще одну войну» – написал в комментариях к фото один из британских читателей.

Другой пользователь выразил давно терзающее всех сомнение в способности Байдена мыслить логически.

«Почему никто до сих пор не заставил его пройти тест на когнитивные способности?» — возмутился он.

Также комментаторы вспомнили Китай и Россию. Они написали, что руководители этих стран скорее всего наслаждаются жалким поведением своего главного соперника.

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