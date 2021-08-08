Аналитики «СберСтрахования» провели опрос среди граждан РФ и определили, что около 76 процентов жителей страны держат в доме, как минимум, одного питомца.

В основном россияне заводят кошек (примерно 45% респондентов). Еще 25% опрошенных заявили, что являются владельцами собак. Аквариумных рыбок, ящериц, змей, грызунов и попугаев содержат лишь 9 процентов россиян. При этом чаще всего животных решают завести жители Санкт-Петербурга, Ярославля и Москвы.

В Махачкале жители редко держат домашних питомцев: кошки есть только у 35% горожан, а собаки – у 13%. Отмечается, что опрос был осуществлен в прошлом месяце. В нем приняли участие жители свыше трех десятков российских городов, в которых проживают более полумиллиона человек. При этом в каждом городе опрашивали не менее 350 жителей.