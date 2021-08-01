Болгарское издание «Факти» опубликовало статью об учениях Североатлантического альянса в Грузии и о реакции Кремля на эти маневры. Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО в очередной раз доказывает желание перебросить свою военную инфраструктуру на границу России. Также он отметил, что Москва внимательно следит за учениями в Грузии.

Болгарские читатели активно комментировали эту публикацию. В основном они высказывались в пользу РФ.

«Мы все под прицелом. Этого хотят “миротворцы” НАТО? А что на этих учениях делают Украина и Грузия — их что, тайно приняли в Альянс?», – поинтересовался читатель издания под ником Ранд.

Другой пользователь заявил, что России нужно просто атаковать НАТО крупными силами, чтобы вынудить его уйти от своих границ. Были и более радикальные предложения:

«НАТО просто смешна. Россия должна атаковать, используя беспрецедентную ядерную силу», – считает пользователь сайта издания.

Напомним, что в учениях Agile Spirit принимают участие 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран Североатлантического альянса и его верных партнеров.