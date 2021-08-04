Президент США Джо Байден во время своего недавнего выступления оговорился, весьма преувеличив сумму вознаграждения за вакцинацию от коронавируса.

Как отмечается, в некоторых американских штатах жители могут получить по сто долларов за вакцинацию от COVID-19. Однако Байден во время своего выступления случайно заявил о вознаграждении в сто тысяч долларов.

Но американский президент сразу же понял, что сказал что-то не то и сообщил, что сто тысяч было бы слишком хорошо, и сам он в этом случае вакцинировался бы раза три.

Также Байден отметил, что хоть и всего лишь сто долларов, а не сто тысяч долларов, но эта сумма всё равно помогла увеличить темпы вакцинации от коронавируса в США. Отмечается также, что в стране уже около месяца число случаев заболевания COVID-19 только увеличивается.

Ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден оскорбил журналистку, когда она задала ему вопрос об обязательной вакцинации. Но на его слова женщина не обиделась.