Сергей Шойгу, глава оборонного ведомства России, отметил, что в рамках модификации крейсер «Адмирал Нахимов» будет оснащен современными ЗРС и новейшим ударным оружием.

Согласно его словам, работы по усовершенствованию атомного боевого корабля выполняются специалистами «Севмаша» в рамках осуществления гособоронзаказа. Когда они будут завершены, российские ВМС смогут получить на вооружение крейсер, оборудованный новыми противолодочными системами и зенитными установками.

Министр отметил, что нужно подготовить военное судно и его вооружение к выполнению приемо-сдаточных тестов. В рамках прошедшего совещания были обсуждены сроки проведения главных стадий государственного контракта. В СМИ напоминают, что крейсер был переведен на набережную для размещения новых систем и механизмов.