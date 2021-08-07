Специалисты из США обнаружили, что препарат от глистов может помочь в лечении коронавируса.

Как сообщается, в препаратах от глистов содержатся салициланилиды – большая группа соединений, которые эффективны в качестве антипаразитарных средств. Открыты они были ещё в 1950-х годах и применялись поначалу для лечения глистов у скота. Позже препараты адаптировали для людей.

По словам американских специалистов, салициланилиды эффективны против цитокинового шторма, кроме того, из-за них коронавирусу сложнее проникнуть в организм. При этом штамм коронавируса значения не имеет.

Впрочем, на людях препарат ещё не тестировался – только на грызунах. Также отмечается, что учёным удалось найти одно особо эффективное соединение, которое мешало заражению клеток и снижало в организме грызунов воспаления.

Учёные недавно выяснили, что эффективность существующих препаратов от коронавируса снизилась с 64% до 49%. Для новых штаммов, как было заявлено, могут потребоваться другие вакцины.