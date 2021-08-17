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Герой России Анатолий Копыркин высказался насчёт ситуации в Афганистане.

Как он заявил, то, как США эвакуируют своих граждан, является «фантастическим бардаком». Он заявил, что раньше не мог представить ситуации, когда на ВПП находятся сотни человек, мешающие полётам. Объясняя, почему американцы не способны добиться спокойной работы воздушного моста, Копыркин заявил, что они боятся.

Так, для того, чтобы остановить паникующую толпу, необходимо применить силу, но это может привести к насилию в ответ. В итоге, американских офицеров, как считает Копыркин, «пробила» паника – они сомневаются, что их «рэмбо» смогут справиться с безоружными афганцами.

Кроме того, Копыркин заявил, что американцы боялись местных жителей с того момента, как пришли в Афганистан. Он рассказал, что в 2001 году, когда он был в Афганистане после изгнания талибов (Талибан – террористическая организация, запрещенная в России), ему говорили, что шурави (советские) – настоящие воины, и война с ними была честная. Американцев же назвали трусливыми шакалами.

Анатолию Копыркину было вручено звание Героя России после того, как он в 1992 году под обстрелом забрал из Кабула дипломатов, в том числе иностранных, и экипаж российского Ил-76, подбитого на ВПП. С пробитыми колёсами он сумел осуществить взлёт и успешно добраться до Узбекистана.

Недавно мы сообщали, что американцы эвакуируют из Афганистана служебных собак вместо афганцев. Беженцев, которые пытаются покинуть страну, на территорию аэропорта не пускают.

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