В Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как американские военнослужащие эвакуируют служебных собак вместо афганцев на территории международного аэропорта Кабула.

На размещенных кадрах можно увидеть, как несколько военных армии Соединенных Штатов, одетых в гражданскую одежду, идут вдоль бетонного ограждения воздушной гавани, держа на поводках своих собак. При этом солдаты Североатлантического альянса не пускают в аэропорт беженцев, пытающихся покинуть страну.

После того как власть в Афганистане захватил «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ), многие военные начали поспешно выбираться из страны, используя вертолеты и самолеты. Однако мирные жители были лишены подобной возможности, поэтому они попытались штурмовать аэропорт, но были остановлены американскими бойцами.