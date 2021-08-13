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Двухмиллиметровое отверстие в обшивке корпуса МКС появилось в результате ошибки специалистов, которые случайно просверлили не то, что нужно. Никакой мистики в его появлении нет, да и существенного вреда оно нанести не могло, заявил летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

«Там два миллиметра всего — это недели две живучести до критического уровня, до 500 миллиметров там “травило бы”. Да и нашли ее сразу, большая дыра — это критично, а два миллиметра – она может течь бесконечно», – заявил он.

Негативное влияние отверстия, по мнению Корниенко, было бы обнаружено датчиками, поэтому и космонавты, и представители Центра управления полетами сразу бы получили соответствующий сигнал. Также космонавт отмечает, что дыра была просверлена изнутри, так как рядом с ней имеются следы скольжения сверла по металлической обшивке.

Напомним, что ранее выдвигалась версия, что кто-то из космонавтов на МКС, не имея специальных навыков пытался что-то сделать с обшивкой и случайно просверлил сквозное отверстие.

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  • Анна
  • 13.08.2021
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