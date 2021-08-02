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Российский однодвигательный истребитель Checkmate имеет хорошие экспортные перспективы. Благодаря доступной цене он придется по двору на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Но первым его покупателем скорее всего станет Индия, предполагают эксперты иранского издания Akharin Khabar.

Они сообщают, что Нью-Дели нужны самолеты, которые могли бы противостоять китайским истребителям J-20, однако переговоры с Соединенными Штатами по поводу покупки F-35 завершились ни с тем результатом, на который рассчитывала Индия. Именно поэтому она уже обратила внимание на российский альтернативный вариант.

Китай уже отреагировал на такую возможность. Он внимательно следить за всем происходящим в Индии и поэтому не мог не заметить, как «переменился ветер». Он уже разместил на границах свои военные самолеты, а также радары, которые должны пресекать любые попытки нападения с воздуха. Сейчас обе стороны разворачивают на рубежах подразделения долговременного базирования, чтобы своевременно предотвращать провокации друг дружки.

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