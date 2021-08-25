Генерал-лейтенант Сами Садат из Афганистана объяснил, почему правительственная армия недолго сопротивлялась боевикам «Талибана» (запрещённая в России террористическая организация). Об этом сообщает издание The New York Post.

Сами Садат, как отмечается, командовал 215-м корпусом Афганской национальной армии. Несколько последних месяцев он сражался с боевиками в провинции Гильменд, но затем его отправили в Кабул для того, чтобы он командовал силами специального назначения. Однако на тот момент было уже поздно – талибы начали входить в город.

Садат заявил, что афганская армия после ухода американских сил из Афганистана потеряла волю в борьбе. У солдат, по его словам, было чувство покинутости. Отмечается и то, что после ухода американцев правительственная армия Афганистана лишилась поддержки с воздуха, а вскоре у них ещё и начали заканчиваться боеприпасы. Кроме того, от афганской армии ушли подрядчики. Ещё одной причиной является коррупция.

Также Садат заявил, что ему больно видеть, что Байден и Запад обвиняют афганскую армию в развале, но молчат об основных причинах.

Польский генерал недавно рассказал об ошибках, которые допустила армия США во время ухода из Афганистана. В частности, он отметил отсутствие вразумительного плана.