В среду авиация правительственных сил Афганистана нанесла мощный удар по позициям талибов («Талибан» – террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Гильменд. Военное ведомство страны сообщает, что в результате атаки уничтожено более 50 боевиков.

Правительственные войска в Афганистане ожесточенно сопротивляются попыткам талибов взять под контроль всю страну. Однако те медленно, но уверенно продвигаются вперед. Они уже захватили приграничные районы на рубежах с Таджикистаном и сейчас сражаются за крупные города.

Авиаудар 4 августа наносился по позициям боевиков в городе Лашкаргах, который пока не сдается движению «Талибан». Там идут бои и наблюдается чрезвычайно сложная для правительственных войск ситуация.

Напомним, что ранее Совбез ООН потребовал немедленно прекратить боевые действия в Афганистане, выразив крайнюю обеспокоенность жестокостью и насилием.