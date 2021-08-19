Недавно представленный российский легкий тактический истребитель пятого поколения, согласно официальным заявлениям, начнет испытательные полеты к 2023 году и в 2026 году поступит в серийное производство. Такие заявленные сроки запуска Checkmate, по мнению американского интернет-издания «1945» (19FortyFive), кажутся чрезмерно амбициозными.

Пока что Checkmate, также иногда называемый Су-75, может отправиться в своеобразное мировое турне, поскольку Ростех рекламирует истребитель потенциальным международным покупателям как доступную альтернативу Lockheed Martin F-35 Lightning II. Российская новинка вскоре может быть предложена таким крупным покупателям вооружений, как Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина, Индия и Вьетнам.

По этому поводу 19FortyFive напоминает: все указанные страны имеют связи с США в сфере безопасности и, соответственно, поставки вооружений. Ранее ОАЭ также пытались купить F-35, что вызвало протесты американских законодателей, которые утверждали, что это нарушает директивы США, направленные на сохранение Израилем военного преимущества над своими арабскими соседями.

«Нет необходимости искать геополитический аспект в нашем новом легком тактическом самолете. Истинная причина гораздо проще: самолеты этого типа действительно пользуются большим спросом на мировом рынке вооружений», – заявил генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов для The Wall Street Journal.

Чемезов отметил, что Checkmate может стать «рабочей лошадкой» для тех государств, которые не смогут приобрести американский F-35, в том числе и по причине высокой стоимости последнего. Разные источники рассчитывают различную цену F-35 в диапазоне 90-120 миллионов долларов за самолет. Для сравнения, «Ростех» предложил Checkmate как много более дешевую альтернативу, где один самолет будет стоить всего 30 миллионов долларов.

«При стоимости, составляющей четверть цены, можно задать вопрос, как этот самолет на самом деле сравнивается с F-35. Тем не менее, «Ростех» утверждает, что его самолет ни в коем случае не является дешевым предложением. В этой связи компания рекламирует его заявленные характеристики», – отмечает 19FortyFive.

По данным производителя, российский однодвигательный истребитель обладает «проверенной технологией малозаметности», включая оснащение внутренним отсеком для бортового вооружения против воздушных и наземных целей. Checkmate может нести полезную нагрузку до семи тонн и, как сообщается, способен летать со скоростью 1,8 Маха с дальностью полета до 3000 километров, а также вести и поражать до шести целей одновременно.

Но, как считает американское издание, в объявленных сроках запуска Checkmate (полет в 2023 году и серийный выпуск в 2026 году) можно усомниться.