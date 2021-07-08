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Иван Филипоненко, представитель ЛНР, сообщил, что женщина, проживающая в поселении Донецкий, была тяжело ранена в ходе атаки, осуществленной украинскими вооруженными силами.

Отмечается, что украинские военные, находившиеся в окрестностях Новотошковского, начали обстрел прифронтовых территорий самопровозглашенной республики, используя минометы калибра 120 миллиметров. Всего было выпущено десять мин. В итоге серьезно пострадала 61-летняя местная жительница.

Прямо сейчас потерпевшая находится в медицинском учреждении, где ее пытаются спасти врачи. В ЛНР при этом потребовали от СММ ОБСЕ расследовать данные обстрелы и принудить украинские власти не нарушать режим прекращения огня, чтобы не допустить очередного кровопролития в Донбассе.

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