Парад ко Дню военно-морского флота в этом году было решено проводить без зрителей из-за всплеска заражений коронавирусом. Однако жители Санкт-Петербурга все же посетили основные смотровые зоны мероприятия и «взорвали» Cеть многочисленными фотографиями и видеозаписями.

Сообщается, что программа мероприятия включила в себя сразу два парадных строя. Первый из них прошел по Неве, где можно было увидеть минные тральщики, противодиверсионные и пограничные катера, малые ракетные корабли. Также в течении реки расположились БДК «Оленегорский горняк», МРК «Град Свияжск», подводная лодка «Кронштадт», корвет «Стойкий». Особое внимание в этом строю на себя обратил совершенно новый фрегат «Адмирал Касатонов».

Второй парадный строй с атомными подводными лодками и надводными кораблями прошел в Кронштадте.

Жителей Санкт-Петербурга сперва не хотели пускать на мероприятие, однако потом им все же разрешили выйти на набережную Невы.