Группе археологов удалось найти в болоте, расположенном в юго-западной части Финляндии, посох из дерева, выполненный в форме змеи. Его возраст составляет примерно 4,4 тысячи лет.

По мнению специалистов, эта 53-сантиметровая палка, толщина которой составляет около 3-х сантиметров, использовалась местным шаманом в рамках различных ритуалов. Они отмечают, что она была вырезана из цельного куска древесины, тип которой будет определен в ближайшем будущем. Из нее вырезали силуэт змеи. Скорее всего, речь идет о гадюке – на это указывают форма ее головы и короткий хвост.

Исследователи отметили, что в древних документах, рассказывающих о языческих верованиях, змеи обладали символическим значением в далеком прошлом. Некоторые шаманы якобы были способны трансформироваться в этих чешуйчатых. Но данный посох был создан задолго до начала ведения записей финским народом, поэтому неясно, придерживались ли люди, жившие несколько тысячелетий назад, схожих убеждений.