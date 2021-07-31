Президент США Джо Байден с момента вступления на пост президента США неоднократно шокировал своими словами и действиями широкую публику. Еще свежи в памяти его падения на трапе самолета, после которых американский лидер все же нашел в себе силы помахать рукой на прощание всем, кто наблюдал за этим казусом.

Китайское издание Sohu, публикацию которого представляет портал Discover 24, приводит еще один забавный случай, который произошел на онлайн-конференции американского президента с губернаторами западных штатов.

Глава государства и вице-президент Камала Харрис увлеклись ответами на вопросы и в этот момент Байдену передали записку. Ее автор, как выяснилось позже, сообщил, что на подбородке президента обнаружился какой-то «неопознанный объект» желтого цвета.

Байден отреагировал следующим образом – он аккуратно снял «объект» с подбородка, внимательно осмотрел его, после чего просто съел. Тут китайские журналисты ссылаются на издание New York Post, которое предположило, что «объектом» оказался фрагмент яичного желтка. По всей видимости президент завтракал впопыхах, боясь опоздать на конференцию и не заметил желток на подбородке.

Этот небольшой инцидент вызвал настоящий ажиотаж в сети. Пользователи, которые раньше критиковали Дональда Трампа и отдавали предпочтение элегантному Байдену, сейчас сильно сожалеют о своем выборе. Также многие пользователи написали в комментариях, что действия главы государства являются обычным явлением в домах престарелых, поэтому удивляться особо нечему.

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, каким образом была передана записка. Они порадовались, что ее автор назвал желток «объектом», а не написал «Сэр, ваши сопли». Иначе ситуация была бы и вовсе неприличной.

Авторы публикации вспоминают все то же пресловутое падение на трапе самолета, а также отмечают, что Байден время от времени как будто теряется во времени и пространстве. Он забывает, что хотел сказать, призывая на помощь верную Харрис. На встрече с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, к примеру, он внимательно выслушал своего визави и благополучно забыл, о чем тот говорил.

Также глава государства слишком уж любит становиться на колени, что совершенно не нравится американским пользователям. Так, он проделывал это и на военной базе США, и во время визита в Израиль. Последний случай вызвал волну возмущений в Соединенных Штатах.

В июне бывший врач Белого дома собрал вокруг себя нескольких влиятельных конгрессменов и призвал Байдена пройти когнитивный тест, чтобы подтвердить его неспособность управлять страной. Глава государства вряд ли поступит так, как говорят ему представители Республиканской партии, поэтому он останется на своем посту и продолжит удивлять мир неадекватным поведением и такими же заявлениями.