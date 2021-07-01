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Североатлантический альянс впадает в истерику, когда Россия проводит учениях на своей территории, но не видит ничего страшного в проведении своих масштабных маневров у границ РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она также назвала учения Sea Breeze-2021 одной большой провокацией НАТО и отметила их ярков выраженную антироссийскую направленность. По словам Захаровой, под видом учений Соединенные Штаты еще и «накачивают» Украину новыми видами вооружений.

Вашингтон медленно, но уверенно превращает Черноморский регион в новую зону силового противостояния, уверена представитель МИД. Главная его цель – разрушить стабильность и превратить Причерноморье в угрозу для всего мира. Соединенные Штаты проделывают этот трюк в любом регионе, в который пытаются привнести свои демократические ценности.

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  • Анна
  • 01.07.2021
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