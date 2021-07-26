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Токио не будет комментировать намерения Москвы, но ведет с ней переговоры о совместной экономической деятельности на Курилах, заявил генсек правительства Японии Кацунобу Като. Так он прокомментировал соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина.

Заявление о сотрудничестве между Россией и Японией на Курилах глава государства сделал перед визитом премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп. Он также отметил, что очень надеется на успешную реализацию таких планов.

Като напомнил это высказывание российского лидера, а также заявил, что японское правительство активно ведет переговоры по данному виду сотрудничества.

Напомним, что Мишустин отправился в рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку в понедельник. На Итурупе, который стал первым пунктом на его пути, премьер-министр посетил местную поликлинику и провел встречу с медицинскими работниками.

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