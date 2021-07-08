Исследователи из Чехии выяснили, что у форели может возникнуть зависимость от метамфетамина при попадании в реки сточных вод, загрязненных наркотическими веществами.

Они пришли к данному выводу после проведения научного опыта, в рамках которого построили два больших резервуара. В один из них они налили обычную воду, а во второй – добавили метамфетамин, причем в том же количестве, которое наблюдается в загрязненных чешских водоемах. Через 8 дней они удалили все следы наркотика из второй емкости, а затем в течение 10 дней изучали поведение рыб.

В результате специалисты заметили, что форель, которая ранее подверглась воздействию наркотических веществ, перемещалась заметно меньше здоровых «собратьев». Ученые считают это признаком стресса и тревоги, которые часто возникают у людей, пытающихся побороть зависимость. Затем всех рыб поместили в общий резервуар, куда поступала чистая вода и загрязненная наркотиками. Ранее подверженная метамфетамину форель предпочитала находиться в загрязненной воде.