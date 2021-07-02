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Британская авианосная ударная группа после учений и боевых операций в Сирии отправится к берегам Китая. В нее входит хороший знакомый России – эсминец Defender, который был изгнан из территориальных вод Крыма после провокации.

Японские военные эксперты в своей публикации в издании Wedge заявляют, что если этот корабль попробует повторить подобный трюк у китайского побережья, он столкнется с серьезными неприятностями. КНР трактует действующие международные нормы точно так же, как и Россия, поэтому точно не проигнорирует попытку войти в свои территориальные воды.

Эксперты также отмечают, что китайская морская полиция очень жестко отвечает на вторжения иностранных кораблей. Она наделена полномочиями сразу открывать огонь по кораблям-нарушителям безо всяких предупреждений. Кроме того, ей на помощь практически сразу могут прийти огромные силы. Поэтому «Дефендеру» и другим кораблям авианосной группы лучше воздержаться от попыток подразнить Китай.

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