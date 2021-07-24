Генерал-лейтенант Дэвид С. Нахом, заместитель начальника штаба ВВС США по планам и программам, выступая в комитете по ассигнованиям Сената, заявил, что имеющиеся на данный момент глобальные стратегические БПЛА неспособны выжить против современных средств ПВО России и Китая. Их замена готовится, но, в частности, преемник RQ-4 Global Hawk должен поступить в эксплуатацию лишь в конце этого десятилетия.

Air Force Magazine приводит оценку, которую Нахом дал последней версии Block 40 беспилотника Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk: «Учитывая скорость полета, высоту, на которой он летит, и его оснащение, он просто не выживет в тех сложных условиях, в которых мы собираемся собирать разведданные в будущем». Но сейчас «мы полагаемся на них», чтобы выполнить миссию по отслеживанию наземных и надводных движущихся целей.

В настоящее время в этих миссиях «Глобальные Ястребы» будут постепенно заменять E-8 Joint STARS, которые начнут списывать из-за их преклонного возраста. В своем бюджетном запросе на 2022 финансовый год ВВС предложили законсервировать четыре из своих 16 самолетов E-8 JSTARS, а также 20 разведывательных дронов Global Hawk версии Block 30.

Относительно вооруженных разведывательно-ударных БПЛА General Atomics MQ-9 Reaper, используемых для сбора разведывательной информации и атаки целей, ВВС США планируют сократить общее количество их патрульных маршрутов с 60 до 56 в 2022 финансовом году, по мере вывода американских вооруженных сил из Афганистана. Тем не менее, все беспилотники MQ-9, количество которых превышает 300, будут сохранены, а численность персонала, связанного с их полетами, останется на текущем уровне.

Ранее ВВС США заявили, что модернизируют часть парка MQ-9 посредством интеграции каналов передачи данных Link 16, увеличения электрической мощности, оснащением более длинными крыльями и новыми оптико-электронными системами, а также открытой архитектурой для последующего быстрого обновления его возможностей. Возможно, что модернизированные MQ-9, которые будут называться MQ-9 Multi-Domain Operations (M2DO), станут предназначаться для ведения радиоэлектронной борьбы, но официальные лица ВВС отказались что-либо сообщать по этому поводу.

Сейчас генерал Нахом отметил: несмотря на то, что Reaper и Global Hawks актуальны и успешны для сегодняшних миссий на Ближнем Востоке, «они не оптимизированы для выживания в битве с таким противником, как Китай». Тем не менее, эти БПЛА будут использоваться «в соревновании великих держав», но в «местах по всему миру, которые менее опасны для летательных аппаратов без комплекса стелс-технологий».

Сэкономленные средства от списания устаревших дронов и самолетов-разведчиков ВВС США намерено перенаправить в разработку новых платформ. «Мы не инвестируем в готовность, достигаемую прямо сейчас», – отметил Нахом. По его словам, разведывательные БПЛА нового поколения должны появиться на вооружении в 2027-2029 годах, но генерал отказался раскрыть о них дополнительную информацию в несекретной обстановке.