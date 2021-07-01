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На портале ВОЗ появилась информация о том, что КНР смогла получить сертификат, подтверждающий отсутствие в ней опасности заразиться малярией.

В опубликованном тексте отмечается, что это огромное достижение для государства, где в 40-х годах предыдущего столетия каждый год фиксировали около 30 000 000 случаев инфицирования малярией. Китаю удалось добиться этого благодаря масштабным и непрекращающимся действиям, которые осуществлялись им в течение нескольких десятков лет.

За последние 3 десятилетия Китай смог стать первой страной Западно-тихоокеанского региона, сумевшей получить соответствующий сертификат. Этот документ имеется у 40 стран. В текущем году его также выдали Сальвадору. Узбекистан окончательно победил малярию около трех лет назад.

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