Корреспондент «Комсомольской правды» взял интервью у Вячеслава Володина, председателя Госдумы, во время его рабочего визита в Душанбе.

Когда разговор зашел о прошлом страны, то журналист спросил у политика, какие исторические фигуры ему больше всего импонируют. Володин ответил, что Столыпин, Примаков и Путин. По его словам, Столыпину удалось осуществить важные реформы в стране. Член парламента предположил, что если бы члена Совета Министров не убили в 1911 году, то революцию в Российской Империи удалось бы избежать.

Что касается Евгения Примакова, то, будучи главой МИД РФ, он постоянно усиливал суверенитет страны, пытаясь сделать ее сильной, считает Володин. Кроме того, именно он познакомил его с Владимиром Путиным около 20 лет назад. Он также сказал председателю Госдумы, что следует «беречь Путина, так как он необходим России».