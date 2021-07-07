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Александр Перенджиев, военный эксперт из РФ, не исключил возможности проникновения в Крым натовских боевых пловцов.

В конце прошлого месяца военный корабль британских ВМС нарушил морскую границу России рядом с Крымским полуостровом. Российским пограничникам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов, чтобы он покинул воды страны. Политолог считает, что это далеко не последняя провокация со стороны Альянса, причем будущие инциденты могут оказаться лишь отвлекающим маневром.

С помощью подобных провокаций НАТО может тайно отправить в российский регион своих диверсантов. Они не станут действовать группами, а рассредоточатся по всему Крыму. Их главная цель будет заключаться в осуществлении различных диверсий. Перенджиев добавил, что обнаружить одиночные цели намного труднее, чем отряды бойцов.

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