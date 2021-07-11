В ГИБДД предупредили водителей о новых штрафах, которые они могут получить за тюнинг своего автомобиля.

Cообщается, что сейчас все изменения в конструкции машины являются незаконными, если они не были оформлены производителем как заводские. К примеру, это относится к нестандартным бамперам, лебедками и так далее.

Кроме того, оштрафовать могут даже за модернизацию подвески, замену системы выхлопа, перевод авто на газобаллонное оборудование и установку нештатной оптики. В этих случаях предварительно нужно согласовать данные изменения с ГИБДД. Отмечается, что вся информация об этих изменениях должна быть внесена в документы.

Штраф за незаконный тюнинг составляет 500 рублей в первый раз, а в дальнейшем он вырастает до суммы в 5 тысяч рублей. Кроме того, у водителя могут забрать права на срок до трёх месяцев, а машину могут снять с регистрации.

Недавно мы сообщали о том, что в Санкт-Петербурге начнут автоматически штрафовать за нарушение правил парковки. Для этого будут использоваться программно-аппаратные комплексы.