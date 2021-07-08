Водителей в Санкт-Петербурге предупредили об автоматических штрафах за парковку в неположенном месте.

Как сообщается, за парковкой в неположенных местах, к примеру, на газоне, будут следить специальные программно-аппаратные комплексы, которые появились на автомобилях ГАИ. В настоящее время в городе есть один такой автомобиль, который проходит тест-драйв, но уже к осени, как было заявлено, их будет 18.

Такие аппараты позволят следить за ситуацией в круглосуточном режиме. Также отмечается, что физические лица за парковку в неположенном месте получат штраф в размере 5 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф может составлять вплоть до 500 тысяч рублей. Должностных лиц могут оштрафовать на 40 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в ГИБДД не подтвердили информацию о новых штрафах. Речь идёт о парковке на местах для спецтехники.