Правительство и население Центральноафриканской Республики солидарны в вопросе невозможности вести переговоры с боевиками.

Международное сообщество призывает власти ЦАР сесть за стол переговоров с радикалами, которые десятилетиями терроризировали население страны. Однако правительство и граждане не видят возможности ведения диалога с убийцами и военными преступниками, которые в прошлом году совершили попытку силового захвата власти, сообщает информационное агентство REX.

С помощью переговоров Запад пытается спасти остатки боевиков, которым оказывает активную поддержку. Конгломерат вооруженных группировок был разгромлен правительственной армией ЦАР при поддержке российских инструкторов, которых западные СМИ активно причисляют к «ЧВК Вагнера».

Специалисты из России занимаются обучением центральноафриканской армии по специальной программе, что позволило достичь серьезных военных успехов. Армия ЦАР самостоятельно обеспечивает безопасность жителей освобожденных от боевиков населенных пунктов.

Попытки международных организаций дестабилизировать ситуацию внутри ЦАР привели к полной потере доверия со стороны граждан республики. Центральноафриканцы требуют вывода миротворческой миссии ООН, которая скомпрометировала себя постоянными скандалами.