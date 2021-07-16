Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журналист и телеведущий Владимир Познер объяснил, почему страны Запада негативно относятся к России. Своё мнение он озвучил в интервью с NEWS.ru.

Как считает Познер, отношение к России связано с проводимой в настоящее время политикой. Он заявил, что отношение в основном отрицательное, но уточняет, что это отношение к стране и режиму.

Говоря об искусстве, Познер отметил, что отношение совершенно иное. За границей очень ценят русскую культуру. Он указал, что Россия является европейской страной, а не азиатской, и в Европе российское искусство очень ценят. Это же относится и к США, но Америка, как указал Познер, состоит из бывших европейцев. Кроме того, русскую культуру ценят и в Японии.

Недавно в Совете безопасности предостерегли Запад от новых провокаций поблизости от российских границ. Как было заявлено, провокации будут пресекаться самыми жесткими методами.

Вам может понравиться

В Дании заявили, что не могут позволить себе сбить самолет ВКС России как турки

Стефеен Нюбоэ Макги, датский журналист, отметил, что Дания не станет сбивать самолеты ВКС РФ в случае нарушения своего воздушного пространства, как это ранее сделала Турция. Согласно его словам, дипломаты из

Ил-114-300 могут превратить в морского разведчика

Новейший пассажирский авиалайнер Ил-114-300, разработанный в РФ, могут трансформировать в воздушное разведывательное судно для обнаружения надводных кораблей и подлодок. Превратить самолет в разведчика планируется путем установки на нем комплекса «Касатка-Э».

Совбез России предостерёг Запад от новых провокаций у российских границ

Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов прокомментировал инцидент с эсминцем Defender, которые зашёл в территориальные воды России. Его слова передаёт «Российская газета». Согласно заявлению Попова, провокация, которую устроил Defender,
  • Анна
  • 14.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 июля – ясно, до 28 °C | город Мытищи: погода, 16 июля – небольшая облачность, до 31 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 июля – облачно с прояснениями, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 июля – пасмурно, до 27 °C | Королев: погода, 16 июля – облачно с прояснениями, до 34 °C | Подольск: погода, 16 июля – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 16 июля – ясно, до 33 °C |