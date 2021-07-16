Журналист и телеведущий Владимир Познер объяснил, почему страны Запада негативно относятся к России. Своё мнение он озвучил в интервью с NEWS.ru.

Как считает Познер, отношение к России связано с проводимой в настоящее время политикой. Он заявил, что отношение в основном отрицательное, но уточняет, что это отношение к стране и режиму.

Говоря об искусстве, Познер отметил, что отношение совершенно иное. За границей очень ценят русскую культуру. Он указал, что Россия является европейской страной, а не азиатской, и в Европе российское искусство очень ценят. Это же относится и к США, но Америка, как указал Познер, состоит из бывших европейцев. Кроме того, русскую культуру ценят и в Японии.

Недавно в Совете безопасности предостерегли Запад от новых провокаций поблизости от российских границ. Как было заявлено, провокации будут пресекаться самыми жесткими методами.