Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов прокомментировал инцидент с эсминцем Defender, которые зашёл в территориальные воды России. Его слова передаёт «Российская газета».

Согласно заявлению Попова, провокация, которую устроил Defender, была пресечена правомерно. Также он указал на то, что аналогичные прецеденты будут пресекаться со стороны России самыми жесткими методами, вне зависимости от того, какому государству принадлежит нарушитель. Попов заявил, что странам Запада необходимо хорошо подумать над тем, стоит ли устраивать такие провокации, учитывая возможности российской армии.

Также Попов высказался и насчёт реакции на инцидент со стороны высокопоставленных лиц Великобритании. По его словам, она вызывает недоумение – Лондон заявлял, что страна будет и дальше добиваться «свободы навигации», используя те же самые методы.

Недавно инцидент с эсминцем Defender прокомментировали на Украине. Как было заявлено, для Лондона и НАТО эта ситуация стала настоящим фиаско.