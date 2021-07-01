На Украине появился свой Нью-Йорк с населением в 12 тысяч жителей. Такое название получил поселок городского типа Новгородское в Донецкой области.

За решение о переименовании проголосовало конституционное большинство Верховной рады – 301 депутат при необходимых 226. Инициативу проявили местные жители, которые заявили, что Нью-Йорк – это историческое название поселка.

Населенный пункт еще во времена Екатерины II основали переселенцы из Германии. Этнические немцы в 30-х годах прошлого столетия были выселены на Дальний Восток, а еще через 20 лет поселку присвоили новое название Новгородское.

Напомним, что на Украине действует закон о декоммунизации, в рамках которого переименовываются населенные пункты и улицы, сносятся памятники советской эпохи. Также закон предполагает запрет на любую символику СССР.