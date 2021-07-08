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Такер Карлсон, сотрудник канала Fox News из США, отметил, что за ним началась слежка, когда он попытался взять интервью у Владимира Путина, российского лидера.

В информагентстве Axios, сославшись на собственные источники, заявили, что телеведущий обвиняет в слежке агентов АНБ. Согласно его словам, она началась почти сразу же после его беседы с кремлевскими посредниками, которые находятся в Соединенных Штатах, касательно организации интервью.

Собеседники издания отмечают, что работникам АНБ удалось прознать о желании Карлсона побеседовать с президентом РФ на камеру. Когда же журналист выяснил, что американские власти знают о его планах, он воспользовался данным аргументом, чтобы обвинить их в слежении за ним. В СМИ напоминают, что ранее телеведущий выступал против введения ограничительных мер в отношении РФ.

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