Авторы американского информагентства Popular Mechanics положительно оценили активную защиту танка «Арена-М», являющуюся усовершенствованным вариантом советского комплекса.

Ранее на YouTube появился ролик, размещенный Первым каналом и посвященный институту бронетехники «Полигон». В нем демонстрируются возможности инновационной защитной системы, установленной на Т-72Б3. Она смогла успешно противостоять атаке из противотанкового гранатомета.

Американские эксперты похвалили советскую разработку, которую затем доработали российские специалисты. Они отметили, что ее использование помогло избежать ловушки, из-за которой броня танков с каждым разом становилась все толще и тяжелее. В результате боевые машины РФ сохранили свою мобильность и высокую скорость.