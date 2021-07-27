Американские эксперты рассказали об одной из основных особенностей российского одномоторного истребителя Су-75 Checkmate. Об этом сообщает издание ПолитРоссия.

Как отмечается, истребитель был продемонстрирован во время авиасалона МАКС-2021. Однако, как заявил эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive, российские специалисты раскрыли не все возможности Checkmate. Так, максимальная скорость истребителя – 1,8 Маха, радиус действия до трёх тысяч километров. Стоит такая боевая машина 30 миллионов долларов.

Но, как указывает Сучиу, у Су-75 есть ещё один козырь в рукаве. Этим преимуществом является передовая бортовая электроника –панорамный дисплей и многофункциональная сенсорная панель. Дисплей заметно повышает осведомлённость пилота, который сможет видеть все необходимые сведения о системе и вооружении истребителя.

Ранее генерал Владимир Попов объяснил, почему Су-75 ещё не скоро появится на вооружении РФ. Как было заявлено, истребитель ещё требует значительных доработок.