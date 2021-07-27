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Владимир Попов, российский генерал, отметил, что новейший истребитель Су-75, представленный во время МАКС-2021, еще нескоро будет принят на вооружение российскими ВКС.

Согласно его словам, новый самолет все еще требует значительных доработок, а вооруженные силы РФ уже имеют истребители 5-й генерации – речь идет о тяжелых Су-57. Среди легких боевых машин имеются разные модификации МиГ-29 и МиГ-35. Хоть они и относятся к 4-му поколению, однако не слишком сильно отличаются от новинки.

В действительности Су-75 разрабатывается в основном для продажи другим странам. На мировом рынке вооружения он станет основным конкурентом F-35, разработанным в Соединенных Штатах. Представители «Ростеха» ранее заявили, что стоимость нового истребителя не превысит 30 000 000 долларов.

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