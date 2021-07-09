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В американском информагентстве The National Interest отметили, что РФ жестко отреагировала на военные маневры Sea Breeze-2021, идущие сейчас в черноморской акватории.

Отмечается, что российские ракетоносцы Ту-22М3, оснащенные противокорабельным оружием, осуществили плановый 5-часовой полет над Черным морем. На днях истребителями Су-30 ВМС РФ был перехвачен американский патрульный самолет P-8 Poseidon, который двигался в сторону границ страны. Перед этим они участвовали в масштабных учениях в данном регионе, в рамках которых были отработаны удары по морским мишеням.

В Кремле при этом активно осуждают НАТО и Украину за проведение учений возле российских берегов. Указывается, что России приходится отвечать на подобные провокации, которые носят явный антироссийский характер и могут привести к превращению Черного моря в поле боевых действий.

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