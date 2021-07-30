Создание новых российских «самолетов судного дня» — это попытка вывести воздушные командные пункты из советской эпохи и привести их в соответствие с современными технологиями, уверены эксперты американского издания The National Interest.

Они отмечают, что эти самолеты будут созданы на базе лайнеров Ил-96-400М. Среди новинок, отличающих машины от старых Ил-80 – новейшая система квантовой связи, надежно защищенная от перехвата сигнала, современные технологии обработки данных, уникальная авионика, целый ряд других технологических решений. Также конструкторы намерены увеличить дальность полета в два раза.

Эксперты, публикацию которых представил портал «ПолитРоссия, заявляют, что в создании Россией новых самолетов нет ничего, свидетельствующего о грядущем апокалипсисе. Она просто избавляется от старой техники и заменяет ее новой.

Напомним, что «самолеты судного дня» в настоящее время имеются в распоряжении только США и России. Эти машины представляют собой «воздушный бункер», позволяющий управлять подводными лодками и оставшимися войсками после ядерной атаки. Они оснащаются всевозможными средствами связи и радиоэлектронной борьбы, а при условии постоянной дозаправки могут месяцами летать в небе.