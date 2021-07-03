Ведущие СМИ США откровенно признали антироссийскую направленность серии военных учений НАТО, которые проводятся в районе Черного моря. В частности, Newsweek отмечает, что такие действия – «это один из способов для США и их союзников оказывать давление на Москву, не рискуя при этом вызвать пожар на самой Украине».

Издание также отмечает, что Черное море занимает центральное место в российской торговле нефтью и газом, а также является основным маршрутом для проецирования ее военной мощи в Средиземное море и вдоль побережья Европы, Африки и Ближнего Востока. Соответственно, военные операции США и НАТО на Черном море также призваны «укротить геополитические амбиции России».

По мнению Newsweek, Черное море останется зоной напряженности, но это вряд ли выльется в серьезный конфликт. В качестве главного вывода публикации приводится оценка Марка Симаковского, старшего научного сотрудника Атлантического совета: «Неизбежно проявится скрытая конкуренция между Соединенными Штатами и Россией в том, что Россия считает своей привилегированной сферой влияния. И пока Соединенные Штаты заявляют о своем праве поддерживать своих союзников и партнеров в Восточной Европе, у России с этим будут проблемы».

Другое ведущее издание – Washington Post – пишет в статье от 2 июля следующее:

«Военные учения НАТО и их союзников обычно называются оборонительными и предназначены для отработки «оперативной совместимости» различных сил. Но любые крупномасштабные военные учения вблизи границ противника посылают геополитический сигнал. В случае Sea Breeze он таков: НАТО не позволит превратить Черное море в российский «пруд».

«Мы демонстрируем миру, что Черное море является международным морем. Оно открыто и доступно для бесплатного коммерческого и морского транспорта для всех стран, и оно не принадлежит какой-либо одной стране », – сказал на брифинге во вторник капитан Кайл Гантт, заместитель командира «Оперативной группы 65» – передовой флотилии эсминцев ВМС США в Европе со штаб-квартирой в Испании».

Washington Post также уделило внимание российской реакции:

«Россия часто называет учения НАТО и союзников «антироссийскими», хотя Россия часто проводит собственные военные маневры. Москва утверждает, что Вашингтон пытается превратить Черное море в зону военного противостояния.

В своем ежегодном марафоне по телефону Путин сказал, что НАТО использует такие учения, как Sea Breeze, для развертывания военной инфраструктуры на Украине, что Россия считает прямой угрозой безопасности. Путин рассматривает русских, белорусов и украинцев как единый народ с российской идентичностью, утверждая, что Украина была предана своими лидерами и находится под «внешним управлением» Вашингтона.

Россия ответила на Sea Breeze демонстрацией силы, испытав системы ПВО в Крыму, разместив около 20 боевых самолетов и вертолетов, включая бомбардировщики Су-24М, а также зенитные ракетные комплексы С-400 и Панцирь».

Какие военные учения ожидаются в будущем? В 2021 году НАТО планирует провести 95 учений, в 37 из которых будут привлечены «партнеры НАТО». Страны-члены НАТО проведут 220 отдельных национальных и многонациональных учений.

В сентябре Россия совместно с Беларусью проведет крупные стратегические военные учения «Запад-2021» – ежегодное мероприятие, посвященное тому, что Россия называет «западным стратегическим направлением».

В Washington Post также сочли важным напомнить, какие правила принято распространять на военные учения. Издание отмечает: «Все стороны проводят военные учения, хотя они часто чувствуют себя неуютно, когда противник проводит крупные учебные операции вблизи их границ. Чем больше учений в напряженных, милитаризованных приграничных регионах, тем выше вероятность того, что недоразумение может спровоцировать конфликт.

Согласно Венскому документу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, все подписавшие стороны должны делиться военными календарями и заранее сообщать о крупных военных учениях. Соглашение также ограничивает их размер и частоту.

Когда задействовано более 13 000 военнослужащих, организаторы учений должны пригласить наблюдателей от других членов ОБСЕ. Но эта норма отмечается жалобами, что Россия регулярно занижает заявленное количество войск, чтобы избежать размещения иностранных наблюдателей».