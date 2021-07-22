Россия, которая не скрывает своих амбиций в области искусственного интеллекта, создает группу автономных систем оружия с поддержкой ИИ, которые способны серьезно угрожать Соединенным Штатам. Причем основные российские успехи составили отнюдь не проекты широко разрекламированного технопарка «Сколково».

«Российские военные стремятся стать лидером в использовании технологий с применением искусственного интеллекта», – заявил генерал-лейтенант Майкл Гроен, директор Объединенного центра искусственного интеллекта Пентагона американскому изданию National Defense Magazine (NDM), официальному изданию Национальной оборонно-промышленной Ассоциации США. Перевод статьи представлен изданием discover24.ru.

Гроен ссылается на отчет CNA, исследовательской организации, базирующейся в Арлингтоне, штат Вирджиния, для изучения разработок России. Этот документ под названием «Искусственный интеллект и автономные системы в России» выявил более 150 военных систем с поддержкой ИИ, находящихся на разных стадиях разработки. Ключевые области интересов российской армии включают автономные воздушные, подводные, надводные и наземные платформы.

По словам Гроена, ведущие страны мира хотят использовать ИИ для электронной войны, разведки, наблюдения и принятия стратегических решений, поскольку стремятся к информационному господству на поле боя. По его мнению, хотя Россия не является лидером в коммерческих и академических исследованиях искусственного интеллекта, как США и Китай, со стороны Пентагона было бы серьезной ошибкой не обращать внимания на российскую угрозу. «Россия стала лидером в использовании технологий для современных кибератак и возможностей киберпреступности», – отметил Гроен.

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен отметил, что Россия вложила огромные ресурсы в развитие искусственного интеллекта и программных технологий. Как и США, Россия работает над оцифровкой своих вооруженных сил.

Согласно отчету CNA, министерство обороны России недавно объявило о намерении создать специализированный отдел, в том числе для разработки структуры обмена военной информацией, которая напоминает программу Пентагона по общедоменному командованию и управлению JADC2. Эта система предназначена для лучшего совмещения датчиков вооруженных сил и стрелков на поле боя. Российская версия известна как АСУ ТП.

Согласно отчету, российские военные проводили реальные и смоделированные события с применением единой среды обмена данными. Например, во время учений Каспийского флота в 2019 году российские воздушные, сухопутные и морские силы были объединены в единое информационное пространство.

Однако, несмотря на глубокий интерес Москвы к искусственному интеллекту, страна сталкивается с проблемами в разработке самых передовых платформ, говорят авторы отчета CNA. По их словам, в России нет технологического центра, эквивалентного Силиконовой долине. Планировалось, что инновационный центр «Сколково», который был запущен в 2010 году, будет подражать этой модели, но эти намерения не реализовались.

«Это сработало для некоторых компаний и частных лиц, но в целом – эффекта нет», – отметил эксперт по России в CNA Сэмюэл Бендетт. Согласно отчету, «Сколково» включает пять «исследовательских кластеров», специализирующихся на информационных технологиях, включая искусственный интеллект, энергетику, ядерную энергетику, биомедицину и космос. Однако Бендетт отметил, что львиная доля национальной активности, связанной с искусственным интеллектом, исходит от трех университетов, включая МГУ, Московский физико-технический институт и Московскую высшую школу экономики.