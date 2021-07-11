Сергей Цеков, российский сенатор, решил прокомментировать высказывания Алексея Резникова, вице-премьера Украины, о том, что Киев собирается депортировать из Крымского полуострова 500 000 россиян.

Согласно его словам, данные заявления являются «примитивными выдумками», направленными на украинских националистов. Он также порекомендовал властям Киева поскорее «успокоиться». На слова вице-премьера также отреагировал Александр Форманчук, руководитель крымской Общественной палаты. Он назвал авторов данного сценария «безумцами», призвав их созидать что-нибудь, а не ломать.

Недавно Резников отметил, что, как только Украина возвратит себе Крым, то тут же осуществит депортацию «незаконно находящихся на его территории россиян». К таковым украинский чиновник отнес всех граждан, попавших в регион не через Чаплинку, Каланчак или Чонгар. Он добавил, что в Киеве рассматривают несколько вариантов решения проблемы, но лично он выступает за «выдворение».