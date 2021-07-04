В Госавтоинспекции дали комментарий насчёт информации о штрафах за парковку на местах, которые предназначаются для спецтехники.

Как сообщается, недавно некоторые СМИ заявили о скором введении штрафа за парковку во дворах на местах, которые выделены для спецтранспорта, такого как скорая помощь, пожарные машины, полиция и МЧС. Сейчас, как указывается, административной ответственности за парковку на этих местах не существует. Кроме того, отмечается, что во многих дворах таких специальных мест попросту нет.

Агентство ТАСС решило уточнить ситуацию и обратилось в МВД России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Госавтоинспекция России не обладает информацией о данной инициативе.

Недавно мы сообщали о том, что в России 26% автомобилей имеют низкий или неизвестный экологический класс. Им будет запрещено въезжать в некоторые районы.