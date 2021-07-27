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Протоиерей Игорь Якимчук, являющийся секретарём по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, сообщил, что Киев всё ещё считается святым местом крещенской купели.

Как заявил Якимчук, Киев является священным местом крещенской купели, и потому он называется матерью городов русских. Протоиерей отметил, что Киев сохранится таким на века.

Кроме того, Якимчук прокомментировал и политические разногласия между Россией и Украиной, и заявил, что история двух стран сложная и между ними было много междоусобиц. Несмотря на это, Киев всегда являлся местом крещения, и Русская церковь не будет отказываться от этого понимания.

Также было отмечено, что полностью Русская церковь прервала общение только с Константинопольским патриархатом.

Недавно патриарх Кирилл высказался насчёт службы в армии. По его мнению, это способствует развитию умственных способностей.

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